На Учи.ру стартовала перечневая олимпиада по математике

На образовательной платформе Учи.ру стартовала олимпиада по математике для школьников 1-11 классов. Олимпиада вошла в перечень Минпросвещения России, что дает возможность победителям получить особые права при поступлении в вузы.
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