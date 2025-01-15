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На Учи.ру стартовала перечневая олимпиада по математике

На образовательной платформе Учи.ру стартовала олимпиада по математике для школьников 1-11 классов. Олимпиада вошла в перечень Минпросвещения России, что дает возможность победителям получить особые права при поступлении в вузы.

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