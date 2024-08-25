Рыдал от боли, перепугал своей травмой легенд СССР, совершил подвиг ради страны! История о героизме Голикова

Настоящий мужик.История советского спорта знает немало выдающихся подвигов хоккеистов. Их мужество никогда не подвергалось сомнению — чтобы выйти на лед и быть готовым не только к силовым приемам противников, но и попаданию шайбы, необходимо наличие храбрости.
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