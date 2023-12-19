Корейский художник Юнг Хун Сон (Jung Hun Sung's) Чолла, Южная Корея

2003 Выставка Beautiful Yeosu (групповая)- Йосу. Первый индивидуальный конкурс в марте 2018 года, Южная Корея, Северная Корея, галерея Jeonju & Sudwell Gallery - выставка "Человеческая акварель" Биеннале IWS во Вьетнаме в апреле 2019 года (приглашение).