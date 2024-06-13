Джо Маззулла о Джейлене Брауне: «Он не боится быть уязвимым, именно так происходит персональный рост»

«Его разум нацелен на развитие. Он хочет стать лучше. Жаждет этого. Не боится сталкиваться со своими слабостями.
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