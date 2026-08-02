С кем и чем торгует Украина и при чём здесь Китай?

В первом полугодии Украина закупила импортных товаров на 50 миллиардов долларов После фактически начавшейся блокады морских перевозок по Черному морю, представляющей 80% международной торговли Украины, возник вопрос с какими странами, чем и на какие суммы проходят сделки украинских экспортеров и импортеров.