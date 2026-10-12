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Газета.ру

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Песков: Путин и Алиев не обсуждали тему задержанных в Баку россиян

Песков: Путин и Алиев не обсуждали тему задержанных в Баку россиян

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита СНГ в Туркмении не обсуждал со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым тему задержанных в 2025 году в Баку россиян.

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