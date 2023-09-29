Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 760 подписчиков

РУСАЛ поможет беженцам из Нагорного Карабаха в переезде в Россию, адаптации и трудоустройстве

РУСАЛ поможет беженцам из Нагорного Карабаха в переезде в Россию, адаптации и трудоустройстве

К настоящему моменту около 80 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Ну, Дерибаска в своём амплуа, мерзкий тип, хочет за счёт нашего налогоплательщика пригласить население на свои предприятия народ, который заточен под сельское хозяйство, они также разбегутся по нашей необъятной стране, как те же со Средней Азии, которые покупают патент за 2000 тыс руб, а потом исчезают в нашей стране, неизвестно чем они там занимаются, правоправными ли делами или беспределом!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх