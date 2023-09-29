РУСАЛ поможет беженцам из Нагорного Карабаха в переезде в Россию, адаптации и трудоустройстве

Зоя Копань

Ну, Дерибаска в своём амплуа, мерзкий тип, хочет за счёт нашего налогоплательщика пригласить население на свои предприятия народ, который заточен под сельское хозяйство, они также разбегутся по нашей необъятной стране, как те же со Средней Азии, которые покупают патент за 2000 тыс руб, а потом исчезают в нашей стране, неизвестно чем они там занимаются, правоправными ли делами или беспределом!