Баксиков принял участие в форуме «Знание.Государство»

В Национальном центре «Россия» накануне состоялся первый форум «Знание.Государство». В мероприятии, которое было приурочено ко Дню госслужащего, приняли участие около 4 тысяч представителей федеральных и региональных органов власти.
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