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Царьград

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Трамп не должен быть президентом: Конгресс США начинает импичмент

Трамп не должен быть президентом: Конгресс США начинает импичмент

Член палаты представителей от демократической партии Эл Грин выступил на многотысячном митинге перед противниками политика администрации Дональда Трампа, и пообещал им в ближайшие 30 дней инициировать дело об импичменте действующему главе государства.

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