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Эксперт объяснил, зачем некоторые страны Европы публично отказываются производить оплату за газ в рублях

Эксперт объяснил, зачем некоторые страны Европы публично отказываются производить оплату за газ в рублях

Председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков выразил мнение, что публичные заявления ряда стран об отказе платить за газ в рублях является попыткой выставить Россию ненадежным поставщиком.

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