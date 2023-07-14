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В Sohu рассказали, как ироничная шутка Путина про Запад заставила Берлин грустно задуматься

В Sohu рассказали, как ироничная шутка Путина про Запад заставила Берлин грустно задуматься

Обозреватели китайского издания «Sohu» объяснили, как ранее ироничная шутка президента России Путина про Запад заставила Берлин грустно задуматься.

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