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Царьград

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Следком завел дело из-за видео с экстремистскими призывами студентов МФЮА

Следком завел дело из-за видео с экстремистскими призывами студентов МФЮА

СК проверит сведения о призывах студентов к межнациональной розни в МФЮА.После публикации в соцсетях видео о митинге с призывами к межнациональной розни, который, если верить авторам видео, прошел в МФЮА, Следком начал проверку.

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