В США затруднились ответить, повлияет ли теракт в «Крокусе» на помощь Украине

В США оценили перспективы дальнейшего финансирования Украины после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», отметив, что на это может повлиять угроза отстранения спикера палаты представителей Майка Джонсона.
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