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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бразилия прервала серию из 3 поражений в отборе ЧМ-2026, обыграв Эквадор

Сборная Бразилии обыграла Эквадор (1:0) в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. «Селесао» прервали серию из трех поражений в турнире и теперь занимают 4-е место в таблице.

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