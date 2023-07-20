Военное обозрение

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Немецкие чиновники жалуются на дефицит личного состава в бундесвере из-за отмены обязательного призыва на военную службу

Немецкие чиновники жалуются на дефицит личного состава в бундесвере из-за отмены обязательного призыва на военную службу

В Германии растет недовольство чиновников правительства и депутатов бундестага последствиями отмены призыва на военную службу.

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