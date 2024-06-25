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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Около 5 тысяч таджиков собрались поступать в вузы России..

Около 5 тысяч таджиков собрались поступать в вузы России..

Но есть и хорошие новости "Таджикистану выделена одна из самых высоких квот в мире - тысяча мест в российских вузах.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Это не министерство формирует квоты на места студентов, это кое-кто из высокосидящих даёт указание на &quot;необходимость&quot; продвижения русского мира в те народы, а по факту эти балбесы просто покупают дипломы, за взятки педагогам, а потом остаются в России лечить россиян: ехать назад в свои кишлаки они не собираются, а по протекции диаспоры заполнят штат врачей в местных российских  медучреждениях и своим врачам мест уже не будет. &quot;Лечитесь&quot; потом, россияне, у этих неуков с купленными дипломами и толком не владеющих русским языком! Вот такая забота о своём народе у больших чиновников.
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николай ткаченко
На ПУТИНА не рыпайся. Лучше башкой о стену бейся.
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