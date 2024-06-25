Около 5 тысяч таджиков собрались поступать в вузы России..

ВМ

Владимир Минаков

Это не министерство формирует квоты на места студентов, это кое-кто из высокосидящих даёт указание на "необходимость" продвижения русского мира в те народы, а по факту эти балбесы просто покупают дипломы, за взятки педагогам, а потом остаются в России лечить россиян: ехать назад в свои кишлаки они не собираются, а по протекции диаспоры заполнят штат врачей в местных российских медучреждениях и своим врачам мест уже не будет. "Лечитесь" потом, россияне, у этих неуков с купленными дипломами и толком не владеющих русским языком! Вот такая забота о своём народе у больших чиновников.