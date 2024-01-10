Назван регион, жители которого стареют раньше остальных

Ученые выяснили, что жители одного российского региона стареют раньше других Ученые Национального исследовательского Нижегородского университета имени Лобачевского (ННГУ), Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра (УФИЦ) РАН сообщили, что раньше других россиян начинают стареть жители Якутии.
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