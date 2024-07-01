МК: Леонтьева возмутили слухи о принятии американского гражданства

Валерий Леонтьев недавно вернулся на сцену и выступил на частном мероприятии в Москве. Многие предположили, что артист возвращается с концертами, однако в марте этого года в интервью журналисту mk Леонтьев сделал неожиданное заявление о прекращении концертной деятельности.
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