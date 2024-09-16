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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КДК накажет ЦСКА за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» на матче в Москве

Встреча команд в 8-м туре Мир РПЛ в субботу завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Во время матча болельщики ЦСКА скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

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