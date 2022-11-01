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В ДНР сообщили об ударе ВСУ по гражданской трассе в районе Волновахи

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по гражданской трассе в районе Волновахи

ВСУ нанесли удар по оживленной гражданской трассе в сторону Волновахи, есть раненые. Руководитель народной дружины ДНР Владимир Тараненко сообщил, что украинские подразделения нанесли удар по оживленной гражданской трассе между Донецком и Мариуполем в сторону Волновахи.

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