Лига чемпионов. 2-й раунд. «Днепр-1» в гостях у «Панатинаикоса», БАТЭ примет «Арис»

Также во вторник «Днепр-1» сыграет в гостях с «Панатинаикосом». В среду «Астана» встретится дома с загребским «Динамо», «Шериф» будет противостоять «Маккаби» из Хайфы, «Галатасарай» примет «Жальгирис».
Популярные статьи
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
- Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»
Свежие комментарии