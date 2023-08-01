Лига чемпионов. 2-й раунд. «Днепр-1» в гостях у «Панатинаикоса», БАТЭ примет «Арис»

Также во вторник «Днепр-1» сыграет в гостях с «Панатинаикосом». В среду «Астана» встретится дома с загребским «Динамо», «Шериф» будет противостоять «Маккаби» из Хайфы, «Галатасарай» примет «Жальгирис».