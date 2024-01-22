Рано радовались: Windows 12 не выйдет в 2024 году

Слухи приписывали Microsoft выпуск в текущем году операционной системы Windows 12: предполагалось, что разработчики вновь перешли на цикл выпуска новой ОС каждые три года, и в таком случае появление Windows 12 в 2024 году было логичным.
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