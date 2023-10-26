Две мамы устроили драку в раздевалке детского сада в Коми

Две матери воспитанников в детском саду Коми подрались из-за конфликта.Объединенная пресс-служба судов республики сообщила, что инцидент произошел утром в раздевалке дошкольного учреждения по улице Тихоновича в городе Ухты.
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