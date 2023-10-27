Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов скончался 87-м году жизни

Уроженец Белово Виктор Маматов прославил спортивными победами новосибирскую школу биатлона. Титулованный стреляющий лыжник разрабатывал проект Новосибирского биатлонного комплекса, а школа олимпийского резерва по биатлону в нашем городе носит имя Виктора Маматова.
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