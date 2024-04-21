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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сотрудник Virtuos заявил, что студия работает над ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion на д...

Сотрудник Virtuos заявил, что студия работает над ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion на д...

Сотрудник Virtuos заявил, что студия работает над ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5Сегодня пользователи обнаружили профиль одного из сотрудников студии Virtuos, Алексея Московченко, технического арт-директора студии.

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