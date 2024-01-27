Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Президент Грузии пожаловалась, что ей не дали встретиться с армянским премьером

Президент Грузии пожаловалась, что ей не дали встретиться с армянским премьером

Вчера грузинскую столицу Тбилиси посетил глава правительства соседней Армении Никол Пашинян, однако президенту Грузии Саломе Зурабишвили не удалось встретиться с ним в собственной стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх