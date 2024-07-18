Андрей Егоров: В парламент надо идти работать, а не за значком депутата

Какие проблемы остаются в сфере обращения с коммунальными отходами, как депутаты совершенствовали механизмы расселения аварийного жилья и что делается для решения вопросов с общественным транспортом, в интервью «Татар-информу» рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.