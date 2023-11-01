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Командир ВСУ посоветовал критикующим армию западным политикам приехать на фронт

Командир ВСУ посоветовал критикующим армию западным политикам приехать на фронт

Украинский офицер предложил западным политикам и экспертам, которые критикуют действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправиться на фронт и показать себя в деле, Об этом сообщил обозреватель Telegraph Колин Фриман, который побывал на позициях украинских войск.

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