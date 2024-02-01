Выделяемые Киеву €50 млрд пойдут на оружие и зарплату учителям

Пакет помощи Украине на сумму €50 млрд от Евросоюза (ЕС) пойдет на оружие и зарплаты учителям. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр председательствующей в совете альянса Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на экстренную встречу в Брюсселе.