Выделяемые Киеву €50 млрд пойдут на оружие и зарплату учителям

Пакет помощи Украине на сумму €50 млрд от Евросоюза (ЕС) пойдет на оружие и зарплаты учителям. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр председательствующей в совете альянса Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на экстренную встречу в Брюсселе.
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