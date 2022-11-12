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Малкин о Кубке мира: «Россия – одна из лучших команд. Если мы играем в НХЛ, то почему не можем выступать на этом турнире?»

Евгений Малкин расстроен решением НХЛ перенести Кубок мира.  НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года.

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