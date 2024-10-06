«Бесполезное быдло и адепты русской помойки»: Учитель из Чечни безнаказанно оскорбляет христиан

Скандал, связанный с учителем физкультуры и химии из Чечни, набирает обороты. Этот педагог систематически высказывается в оскорбительном тоне по отношению к православным христианам, что привело к значительному общественному резонансу.
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