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Захарова заявила о готовности России к новым контактам по Украине

Захарова заявила о готовности России к новым контактам по Украине

Россия готова к дальнейшим контактам по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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