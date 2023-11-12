Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 414 подписчиков

«Русские поставили цель. Нас ожидают тяжелые недели в Донбассе», — украинские военные ресурсы (КАРТА, ВИДЕО)

«Русские поставили цель. Нас ожидают тяжелые недели в Донбассе», — украинские военные ресурсы (КАРТА, ВИДЕО)

Украинские военно-аналитические ресурсы без оптимизма пишут о предстоящем месяце, утверждая, что время для ВСУ пришло непростое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх