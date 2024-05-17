Сенат парламента Казахстана одобрил поправки в договор с Китаем об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам

Астана, 16 мая /Синьхуа/ -- Депутаты Сената /верхняя палата/ парламента Казахстана на заседании в четверг одобрили ратификацию поправок в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года.