Двое военных погибли при крушении вертолета в штате Миссисипи в США

Global Look Press/Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency Двое военнослужащих погибли при крушении вертолета национальной гвардии Соединенных Штатов в Миссисипи, сообщил губернатор региона Тейт Ривз.
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