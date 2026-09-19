Путин поручил изучить оплату проезда через биометрию и платформу "Макс"

Власти должны оценить возможность использования единой биометрической системы при помощи цифровой платформы Владимир Путин дал поручение проработать возможность применения единой биометрической системы и сервиса "Цифровая платформа Макс" для оплаты проезда в общественном транспорте, пишет РИА Новости.
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