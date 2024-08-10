Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Беспринципная сволочь»: Александра Ревву приперли к стенке в России за связь с Зеленским

«Беспринципная сволочь»: Александра Ревву приперли к стенке в России за связь с Зеленским

Знаменитый комик и шоумен Александр Ревва до сих пор не может уладить последствия своего импульсивного шага, совершенного два года назад.

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Комментарии
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frior
Может хватит пиарить убогих клоунов из убогой передачи? Вот когда выгонят одновременно всех чинуш и журналюг, которые популяризировали и -ют этих клоунов и пускают на экраны и сцены, тогда и очистимся
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17 час.
виктор комягин
Браво наконец начали отменять этого ублюдка. Ему 50. А не пора ли воинский долг отдать Родине? На СВО гниду срочно призвать. Пусть там ребят хотя бы смешит, если из него воин, как из дерьма пуля. 💩💩💩💩💩
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16 час.

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