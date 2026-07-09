Сенатор Гибатдинов назвал лучшие месяцы для отпуска в 2026 году

Сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, какие месяцы до конца 2026 года выгодны для отпуска. С сентября по декабрь можно получить отпускные без потерь, ведь в этих месяцах от 22 до 23 рабочих дней, что положительно влияет на расчет отпускных.
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