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Царьград

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Сенатор Гибатдинов назвал лучшие месяцы для отпуска в 2026 году

Сенатор Гибатдинов назвал лучшие месяцы для отпуска в 2026 году

Сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, какие месяцы до конца 2026 года выгодны для отпуска. С сентября по декабрь можно получить отпускные без потерь, ведь в этих месяцах от 22 до 23 рабочих дней, что положительно влияет на расчет отпускных.

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