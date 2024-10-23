Микаэль ван де Поппе оценил связь денежной массы M2 и курса BTC

Инвестор и основатель компании Eight Микаэль ван де Поппе отметил, что существует важная взаимосвязь между глобальной денежной массой M2 и ценами биткоина (BTC), которая может служить индикатором для прогнозирования будущих ценовых движений на криптовалютном рынке.