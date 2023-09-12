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Тимощук о том, что Shaman собрал больше зрителей, чем «Зенит»: «Газпром Арена» строилась в том числе для концертов. Стадион у нас и так самый посещаемый, остальным остается только тянуться»

Тимощук о том, что Shaman собрал больше зрителей, чем «Зенит»: «Газпром Арена» строилась в том числе для концертов. Стадион у нас и так самый посещаемый, остальным остается только тянуться»

– Несколько дней назад на «Газпром Арене» прошел концерт Shaman, и он собрал в несколько раз больше зрителей, чем последние матчи «Зенита».

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