Экс-футболисты сборной России приедут в Барнаул и проведут тренировку для детей

9-10 декабря состоится фестиваль "Футбол в школе" в спортивном клубе "Темп" Бывшие футболисты сборной России по футболу Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов и другие приедут в Барнаул и 9-10 декабря проведут фестиваль "Урок футбола" для детей-участников проекта "Футбол в школе".