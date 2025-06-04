Многодетным семьям в Петербурге помогут с оплатой обучения в вузах и ссузах

Одному из детей бюджет города компенсирует половину от стоимости обучения Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 4 июня, поддержали в первом чтении законопроект о компенсации половины стоимости обучения в вузах и ссузах для детей из многодетных семей.
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