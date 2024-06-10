"Адский дождь" ВСУ накрыл Крымский мост. Отвечать приходится запрещенными способами. Пример нужно брать с йеменских хуситов

маразм чистой воды... где то читал что дрон банкой помидор так нужно и огурцы помидоры на СВО запретить и рогатки заодно а то ими тоже пулять можно

Россиянин

Вот и вопрос к новому министру обороны Белоусову Андрею Рэмовичу. Андрею Рэмович, надо срочно решить вопрос с охотничьими ружьями на СВО. А лучше всего, разработать специальное оружие дробовик для наших солдат. Лучше всего с автоматическим перезарядом. И боеприпасы разработать соответствующие. Например разрывающиеся в воздухе рядом с коптером. И такой опыт у бойцов имеется. Они изготовили насадку на автомат. Вставляют гранату, выдергивают чеку и стеряют специальным холотым патроном с увеличенным пороховым зарядом. Граната взрывается и осколки поражают квадрокоптер. Но это слишком опасно для самих солдат. Лучше специализированный дробовик.