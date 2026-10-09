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Головинские вести

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Итоги V инклюзивного фестиваля «Мы» подведут в культурном центре на Флотской

В культурном центре «Онежский» в Головинском районе САО 10 октября состоится гала-концерт и подведение итогов V инклюзивного фестиваля творческих возможностей «Мы».

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