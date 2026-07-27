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Metro Москва

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Владимир Путин о работе Госдумы VIII созыва: решающий этап в истории России

Владимир Путин о работе Госдумы VIII созыва: решающий этап в истории России

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с депутатами завершающего полномочия VIII созыва Госдумы. Он подчеркнул высокую ответственность и сложность задач, стоящих перед страной, и отметил неэффективность западных санкций.

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