Американцы придумали для Европы ближневосточный сценарий

СК

Сергей Ковалев

пример Израиля не айс, ибо Израиль не вечен, см. движение ближневосточных стран. тем более У, затягивание конфликта на территории У означает лишь неготовность кукловодов сделать следующий шаг. затейники оказались в цугцванге, когда любой шаг означает ухудшение положения. надежды на санкции не оправдались. русский мiр не просто выживет, что очевидно уже всем, но он перерождается в очередной раз. тут можно шутить, типа это птица Феникс? - не обязательно, в нижнем пределе - шарманка... суть понятна, отрицание отрицания в действии, Россия возвращается на своё место на новом витке. и будет возвращаться, ибо дуализм, - куда этот мiр придет без России?..