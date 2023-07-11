Вместо приглашения в НАТО Украине предложат «израильскую модель» — нет, речь не идет об отправке в Киев топ-модели из Тель-Авива.
Американцы придумали для Европы ближневосточный сценарий
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
пример Израиля не айс, ибо Израиль не вечен, см. движение ближневосточных стран. тем более У, затягивание конфликта на территории У означает лишь неготовность кукловодов сделать следующий шаг. затейники оказались в цугцванге, когда любой шаг означает ухудшение положения. надежды на санкции не оправдались. русский мiр не просто выживет, что очевидно уже всем, но он перерождается в очередной раз. тут можно шутить, типа это птица Феникс? - не обязательно, в нижнем пределе - шарманка... суть понятна, отрицание отрицания в действии, Россия возвращается на своё место на новом витке. и будет возвращаться, ибо дуализм, - куда этот мiр придет без России?..
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16 час.
zn
zygmund nedialkow
Вариант один - Европа без европейцев.
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10 час.
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