С начала июня на Урале утонули 15 взрослых и четверо детей

С начала июня на водоемах Свердловской области утонули уже 19 человек, из них четверо – дети. В ГУ МЧС просят жителей региона не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоёмов, а родителей всегда следить за детьми.
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