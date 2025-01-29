Сегодня в ДК "Победа" проходят очередные образовательные "Рождественские чтения", в которых принимают участие учащиеся общеобразовательных и воскресных школ города и района.
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Сегодня в ДК "Победа" проходят очередные образовательные "Рождественские чтения", в которых принимают участие учащиеся общеобразовательных и воскресных школ города и района.