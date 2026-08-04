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В России выберут лучшего отца

В России выберут лучшего отца

Прием заявок на конкурс пользовательского видео "Отец года – 2026" стартовал в России. Мероприятие проходит во второй раз и призвано показать роль отцов в воспитании детей и семейной жизни, сообщили организаторы.

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