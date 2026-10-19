Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в понедельник в Омскую область в рамках рабочей поездки. Как пишет РИА Новости, в рамках программы визита в регион министр посетит центр государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и здание ГУ МЧС России по области.
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